"Лють. Просто Лють": росіяни депортували з Маріуполя ще 400 людей, зокрема 70 дітей

"Лють. Просто Лють": росіяни депортували з Маріуполя ще 400 людей, зокрема 70 дітей

За вчора окупанти депортували з Маріуполя чотири сотні людей, зокрема 70 дітей.

Російські загарбники 9 травня депортували із заблокованого Маріуполя 400 людей, зокрема 70 дітей.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріуполь. На зараз. За вчора окупанти депортували з Маріуполя 400 людей, зокрема 70 дітей. Лють. Просто лють», - написав він в Тelegram-каналі.

Нагадаємо, що на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, попри проведену евакуацію, досі переховується понад сотня цивільних осіб. Люди перебувають під щоденним обстрілом російських окупантів. Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. У місті немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів. Скільки людей залишається в місті - невідомо.. Пошкоджено 95% житлових будинків. Усі райони продовжують обстрілювати російські загарбники. ТСН.ua розповідає про ситуацію у Маріуполі в режимі онлайн.

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