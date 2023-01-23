"Лютий-березень будуть активні бойові дії": у розвідці повідомили, де очікується загострення війни

У розвідці не виключають наступ окупантів на Куп’янському напрямку.

Найближчими місяцями українська розвідка прогнозує активні бої на Донецькому і Луганському напрямках.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю Укрінформу.

"Будуть активні бойові дії на Донецькому і Луганському напрямках. Герасимов не виконав те завдання, яке перед ним ставили. Перше – це повна окупація Донецької і Луганської областей", - сказав Скібіцький, коментуючи наказ Путіна захопити Донбас до березня.

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Крім того, за даними розвідки, ворог перекидає 2-у механізовану дивізію 1-ї танкової армії з Білорусі. Тому є ризик нової спроби окупантів нападу через кордон на Куп’янському напрямку.

"Так, лютий-березень будуть активні бойові дії, і саме в Луганській і Донецькій областях. Ми ще бачимо зараз перекидання 2-ї механізованої дивізії 1-ї танкової армії з Білорусі. Не виключаємо, що вони можуть знову спробувати зайти на нашу територію через кордон, це Куп’янський напрямок, можливе і відновлення наступальних дій з метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій в Луганській області", - висловився Скібіцький.

Нагадаємо, раніше Вадим Скібіцький попереджав, що весна та початок літа 2023-го будуть вирішальними у повномасштабній війні. За його прогнозом, приблизно у лютому-березні росіяни намагатимуться взяти під свій контроль Куп'янськ, Сватове, Кремінну у напрямку Харківської області.

На думку ізраїльського військового історика Мартіна ван Кревельда, через два-три місяці буде велика війна, і ніхто не знає, чим усе закінчиться. За його словами, "має бути великий бій.

Міністр оборони України Олексій Резніков також попереджав про ризик нового наступу росіян. Навесні ворог може атакувати з районів, які росіяни вже окупували на півдні та сході України.

Водночас речник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що попри складність завдань, великою ціною українці звільняють власні території.

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