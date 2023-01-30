Лютневі плани Кремля: військовий експерт розповів, які "сюрпризи" чекають на Донеччину

Росіяни вирішили не чекати переозброєння ЗСУ і отримання українськими захисниками новітніх зразків зброї, які в рази перевищують радянські і російські зразки, які є на озброєнні у противника.

Росія вже перейшла до ескалації військової напруги відповідно наступу по всій ділянці фронту. Перш за все, це стосується Донецького напрямку. Наразі йдеться про намагання РФ прорвати першу лінію оборони і вийти на другу: Костянтинівка, Часів Яр, Краматорськ, Слов'янськ.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт Дмитро Снєгірьов

Протягом лютого-березня окупанти спробують вирішити стратегічне питання, а саме вийти на адміністративні кордони Донецької області та окупувати цю територію.

Експерт також нагадав, що наразі ЗСУ контролюють приблизно 50% території Донецької області.

"Другий етап, який почався 27 квітня з доповіді російського керівника окупаційної армії Шойгу про вихід на адміністративні кордони Донецької області. Станом на лютий 2023-го він провалився. Нагадаю, 5 жовтня російський диктатор підписав указ щодо включення так званої "ДНР" у склад Російської Федерації відповідно в межах адміністративних кордонів Донецької області. Невиконання саме військової компоненти ставить під сумнів саме політичне рішення диктатора, тобто, указ Путіна - не більше, ніж папірець. Тому саме з цим повязана ескалація військової напруги", - зазначив експерт.

Додамо, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розповів про зустріч з Шойгу та Герасимовим напередодні 24 лютого 2022-го. Росіяни брехали тоді, що не планують повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, станом на 30 січня 2023 року в Україні ліквідовано 126 650 окупантів, знищено 3210 танків, 293 літаки та 284 вертольоти.

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