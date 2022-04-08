Måneskin зняли кліп, де показали моторошні кадри війни в Україні, та закликали допомагати українцям

Måneskin зняли кліп, де показали моторошні кадри війни в Україні, та закликали допомагати українцям

Музиканти закликають збирати гуманітарну допомогу біженцям.

Переможці "Євробачення-2021", італійський гурт Måneskin підтримали український народ.

Артисти випустили ролик, у якому показали моторошні кадри війни в Україні. У відео видно, які звірства проти українців чинили російські окупанти: руйнували та обстрілювали міста та вбивали мирне населення.

Окрім того, учасники гурту закликали допомагати українським біженцям, адже наразі вони потребують гуманітарної допомоги.

"Біженці в Україні та всьому світі потребують термінової гуманітарної допомоги. Ми використовуємо свій голос з вимогою діяти, і ви можете. Приєднуйтесь до нас, зніміть власне відео, в якому закликайте світ підтримати біженців та пожертвувати на ForUkraine.com", - наголосили музиканти.

Нагадаємо, раніше Måneskin скасували концерти в Росії, у Москві та Санкт-Петербурзі, й наголосили, що солідарні з українським народом.

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