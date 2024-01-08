“Мʼясні штурми” або жертвоприношення для Путіна: в Міноборони Британії підрахували втрати росіян до кінця 2024-го

Мобілізація перетворила російські війська на “низькоякісну масову армію з великою кількістю військовослужбовців”.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, Росія може втратити загалом 500 000 солдатів до кінця цього року, якщо втрати триватимуть такими темпами, як зараз.

Про це пише Business Insider.

Середня добова кількість російських жертв в Україні за останній рік зросла майже на 300 осіб, зазначили у відомстві, посилаючись на дані Міністерства оборони України.

Раніше Міністерство оборони заявило, що ці цифри є “правдоподібними”, пояснюючи це зростанням кількості жертв від російських атак на Авдіївку, невелике місто на околиці окупованого Донецька.

Збільшення кількості жертв відображає зниження якості російських військових після часткової мобілізації військових резервістів у вересні 2022 року, заявили у відомстві.

Мобілізація перетворила російські війська на “низькоякісну масову армію з великою кількістю військовослужбовців”, зазначають у відомстві.

Росія демонструє “неповагу” до життя власних солдатів

Аналітики стверджують, що Росія застосовує в Україні тактику “мʼясних штурмів”, коли на поле бою відправляється велика кількість погано підготовлених солдатів, які масово гинуть.

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Одним із прикладів такої тактики стало нещодавнє повідомлення про майже суїцидальні атаки на ділянці східного фронту, де російські війська неодноразово намагалися здійснити ідентичні танкові атаки в одній і тій самій частині українського лісу, які сім разів були зірвані українськими силами.

A typical day for the russian occupiers in Ukraine.



: 30th Mechanized Brigade pic.twitter.com/PAxrRp3GMx — Defense of Ukraine (@DefenceU) January 4, 2024

Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки, заявив, що ця тактика продемонструвала, що Росія “продовжує не зважати на життя власних солдатів, охоче жертвуючи ними заради досягнення цілей Путіна”.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росії, ймовірно, знадобиться від 5 до 10 років, щоб відновити когорту “висококваліфікованих, досвідчених і готових до бою сил”.

Росія приховує кількість своїх втрат, але за оцінками американської розвідки, близько 315 000 російських військовослужбовців загинули або були поранені з початку війни.

Вважається, що це близько 90% особового складу на момент початку війни.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських загарбників на 6 січня склали 363 8700 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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