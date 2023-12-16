"М’ясні штурми" Авдіївки можуть зменшитися: експерт назвав нові дедлайни захоплення міста 

Від жовтня - початку активних боїв за Авдіївку Донецької області - російська окупаційна армія втратила близько 13 тис. солдатів, але інтенсивність таких "м’ясних" штурмів може зменшитися.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив військовий експерт Олексій Гетьман.

Зокрема, він наголошує на тому, що цифра - 13 тис. осіб "взята по мінімуму". Є інформація, що втрати РФ біля Авдіївки можуть бути значно вищими 20-25 тис. убитими, пораненими.

Гетьман наголосив, що Москва ставила термін захоплення міста російськими загарбниками до 14 грудня, коли в РФ проводили так звану "пряму лінію" диктатора Володимира Путіна.

"Це якраз був той перший дедлайн, який вони встановлювали, щоб до пресконференції Путін міг розповісти про якісь успіхи на полі бою. До цього дня вони мали захопити Авдіївку. Тому були такі масовані "м’ясні" атаки. Зараз їм змінили дедлайн. Наступний крайній термін - 15-17 березня наступного року, коли в Російській Федерації будуть так звані президентські вибори. Хоча всі чудово розуміють, як вони відбуватимуться і хто буде обраний", - наголошує експерт.

Крім того, перед окупантами стоїть завдання до 15 березня 2024-го вийти на Куп’янськ вузловий, на річку Оскіл, що на півночі Східного фронту, та захопити Авдіївку та Мар’їнку в Донецькій області. За словами експерта, такі завдання окупантам поставили на зиму, на найближчі 90 днів.

"Ось такі "м’ясні" штурми, які були раніше біля Авдіївки, думаю, будуть потрошечки сходити нанівець. Тому що це була не військова мета, це була політична мета - Авдіївка до 14 грудня. Тепер терміни змінилися. Тому, найімовірніше, вони почнуть шкодувати техніку. Не людей, звісно ж. Там росіяни втрачають сотні одиниць техніки, а успіху якогось не досягли", - наголосив Олексій Гетьман.

Ситуація в Авдіївці

Керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів, що окупанти мають певний успіх біля Авдіївки, але він є незначним. Це має вигляд як збільшена сіра зона.

Тим часом аналітики ISW повідомляють про просування росіян на фронті в Донецькій області - поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки. Фахівці кажуть, що загарбники досягли там підтверджених успіхів.

Військовий експер Дмитро Снєгирьов наголошує, що ворог намагається прорватися до житлового сектора міста. Наразі бої точаться на рівні вулиці Колосова та садового товариства "Виноградники".

Своєю чергою, військовий експерт Олександр Коваленко каже, що у росіян є план "Б". З його слів, російська армія готує третій штурм Авдіївки і намагатиметься окупувати її до Нового року. Водночас офіцери ЗС РФ не дуже вірять у перемогу.

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