М’ясні штурми на Курщині: як ворог втрачає техніку та особовий склад (відео)

За два дні штурмових дій окупанти втратили 28 одиниць техніки противника та понад 100 вояків із 810 бригаду морської піхоти РФ, ще близько сотні окупантів отримали серйозні поранення на території Курщини.

Ворог продовжує м’ясні штурми на Курщині: окупанти втрачають техніку та особовий склад.

Про це повідомило відділення комунікацій 95 окремой десантно-штурмовой Поліськой бригади ДШВ ЗСУ у Facebook та оприлюднило відео.

"Орки 810 бригади морської піхоти у своєму житті мали тільки два щасливих дні. Перший, коли вони народилися, а другий – день зустрічі з поліськими десантниками, які відправили їх на той світ. Воїни 95 бригади ДШВ неодноразово доводили ворогу, що вони сильніші, вправніші та хитріші. Черговий вдало відбитий штурм десантників відбувся з 810 бригадою морської піхоти, що базується в тимчасово окупованому Севастополі. За два дні штурмових дій ворогу нічого не вдалося, крім знищення своїх підрозділів та техніки, а це 28 одиниць техніки противника та понад 100 орків із 810 бригаду морської піхоти рф. Та ще близько сотні окупантів отримали серйозні поранення на території Курщини", – йдеться в описіі під відео.

Десантники відбили бажання росіян продовжувати штурм – окупанти почали відступати, але не у всіх це вийшло, зазначили у 95 ОДШБр.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади показали ефектну ліквідацію ворожої гармати.

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