“М’ясні штурми” окупантів на Куп’янському напрямку: відео з поля бою

У неділю, 22 жовтня, спецпідрозділ ГУР Міноборони KRAKEN опублікував відео боїв на Куп'янському напрямку, яке наочно демонструє безглузду тактику "м'ясних штурмів" окупантів.

Відповідні кадри, змонтовані із записів нагрудних камер бійців та дронів спостереження, з'явилися на відео-хостингу YouTube.

На відео під назвою “Чистилище”, яке триває 11 хвилин, показано масові втрати російських загарбників, які безуспішно намагаються штурмувати позиції українських військ під Куп’янськом.

“Чим керуються командири, відправляючи сотні своїх бійців на вірну смерть, відповідь на це питання ми вже не почуємо”, - прокоментували дії військового керівництва окупаційної армії в українському спецпідрозділі.

Нагадаємо, на Куп’янському напрямку російські окупанти намагаються робити танкові атаки. Втім, ЗСУ стримують росіян. На цій ділянці фронту просування особливого не спостерігалося. На річку Оскіл росіяни так і не вийшли.

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