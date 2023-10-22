Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

“М’ясні штурми” окупантів на Куп’янському напрямку: відео з поля бою

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
415
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
“М’ясні штурми” окупантів на Куп’янському напрямку: відео з поля бою

Фото: Associated Press

Опубліковано кадри, змонтовані із записів нагрудних камер бійців та дронів спостереження.

У неділю, 22 жовтня, спецпідрозділ ГУР Міноборони KRAKEN опублікував відео боїв на Куп'янському напрямку, яке наочно демонструє безглузду тактику "м'ясних штурмів" окупантів.

Відповідні кадри, змонтовані із записів нагрудних камер бійців та дронів спостереження, з'явилися на відео-хостингу YouTube.

На відео під назвою “Чистилище”, яке триває 11 хвилин, показано масові втрати російських загарбників, які безуспішно намагаються штурмувати позиції українських військ під Куп’янськом.

“Чим керуються командири, відправляючи сотні своїх бійців на вірну смерть, відповідь на це питання ми вже не почуємо”, - прокоментували дії військового керівництва окупаційної армії в українському спецпідрозділі.

Нагадаємо, на Куп’янському напрямку російські окупанти намагаються робити танкові атаки. Втім, ЗСУ стримують росіян. На цій ділянці фронту просування особливого не спостерігалося. На річку Оскіл росіяни так і не вийшли.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
415
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація