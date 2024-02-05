"М'ясні штурми" з боку окупантів та складна погода: у ЗСУ розповіли про ситуацію під Бахмутом

На Бахмутському напрямку за минулу добу українські військові ліквідували 92 окупанти, знищили 58 одиниць озброєння та військової техніки, а також ще 44 безпілотники ворога.

Російські окупанти на Бахмутському напрямку намагаються перейти на локальні штурми і малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів йдуть на "м'ясні штурми".

Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону 5 лютого.

Євлаш зазначив, що порівняно з минулим тижнем ситуація на Лимано-Куп’янському та Бахмутському напрямках не зазнала кардинальних змін. За словами Євлаша, наразі по всій смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" зберігається стала ситуація. Оперативна обстановка залишається напруженою, проте контролюється нашим командуванням та керівництвом підрозділів, які виконують завдання на напрямках.

"Що стосується Бахмутського напрямку, ворог там намагається переходити до локальних штурмів. Безуспішних штурмів. Зараз дуже складна погода, що ускладнює переміщення і техніки, і піхоти. Все залишається так, як і було (минулого тижня) – малі піхотні групи під прикриттям спочатку артилерії, а потім вже FPV-дронів виходять на так звані "м'ясні штурми", які вражаються нашими піхотинцями, нашою артилерією, нашими операторами безпілотників та операторами дронів-камікадзе", – розповів він.

За минулу добу противник завдав 71 удар дронами-камікадзе по позиціях українських захисників у районі Бахмута та провів 406 обстрілів, використовуючи різні системи озброєння та військової техніки, серед яких танки, артилерія, ПТРК, різного типу стрілецька зброя, автоматичні станкові гранатомети та інше.

На Бахмутському напрямку за минулу добу українські військові ліквідували 92 окупанти, знищили 58 одиниць озброєння та військової техніки, переважно міномети різних калібрів, АГС, РЕБи, а також ще 44 БПЛА ворога. Крім того, бійцям ЗСУ вдалося виявити та знищити один склад із боєприпасами та два укриття противника.

Наразі підготовки до серйозних наступальних дій з боку росіян "ми не можемо констатувати по всіх напрямках", зазначив Євлаш.

"Проте, так, на деяких ділянках фронту він перекидає свої підрозділи, знімає їх з менш пріоритетних ділянок, продовжує готувати свої резерви для майбутньої участі у бойових діях. Можу сказати, що у зв’язку з великими втратами ворог, якщо раніше витрачав на підготовку своїх піхотинців 3-4 місяці, то зараз цей час скоротився удвічі", – додав він.

Євлаш підкреслив, що наразі на ситуацію на полі бою найбільше впливає наявність безпілотних систем, бо вони зберігають життя особового складу, завдають досить потужних ударів.

"І хто перший придумає, як боротися, винайде цей антидот як протидіяти БПЛА – той і буде мати домінацію на фронті", – зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, скільки території України перебуває під окупацією.

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