Мʼясорубка для ворога: експерт пояснив значення боїв на Курахівському напрямку

Разом з тим не треба мати ілюзій щодо того, що Курахове вдасться втримати під час оборони.

Основна мета боїв в районі Курахового — це виснаження сил противника і це вже відбувається, оскільки ворог витрачає навіть додаткові резерви.

Про це в етері Еспресо заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він заявив, що формування ворога, які діють на Покровсько — Курахівському напрямку, задіяли додаткові резерви.

"Наприклад, Друга загальновійськова армія, яка входить до складу групи військ "Центр", нещодавно була підсилена 61-ю окремою бригадою морської піхоти. Зона відповідальності цієї бригади — Лівобережна Херсонщина, Олешки, але її передислокували на Покровський напрямок для підсилення. Тобто резерви вже витрачають, і Курахове може перетворитися на м’ясорубку, яка максимально пропустить через себе російський ресурс, і окупантам не вистачить потенціалу, щоб розпочати наступальні дії на Покровськ", - зазначив він.

Коваленко закликав не мати ілюзій щодо того, що Курахове вдасться втримати під час оборони. Він зазначив, що у якийсь момент гарнізон буде вимушений відступити, але загальмувати просування росіян можна.

"Курахове має особливості рельєфу. Зараз росіяни намагаються закріпитися на східних околицях Курахового, але між східною частиною міста та його центром проходить Балка Довга — природна перешкода, яка може стати довгостроковим гальмівним елементом для наступаючих військ. Наприклад, як це було в Часовому Яру, коли канал довгий час був природною перешкодою, що не дозволяла росіянам закріпитися на правому березі. Тому такі особливості можуть бути використані для максимального уповільнення росіян в районі Курахового", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Генштабі розповіли, яка наразі ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

Крім того, ми раніше інформували, що російська армія має просування на Курахівському напрямку.

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