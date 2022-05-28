М270 MLRS - реактивні системи залпового вогню: характеристики, особливості, переваги

Адміністрація Байдена збирається надіслати Україні передові ракетні системи великої дальності. Зокрема йдеться про сучасні пускові установки М270 MLRS та М142 Himars. Для чого призначені РСЗВ М270 MLRS, які характеристики цих комплексів - в матеріалі ТСН.ua

Про рішення надати зброю йдеться у матеріалах Politico та Wall Street Journal.

Призначення пускової установки М270 MLRS

М270 MLRS - реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП Бредлі виробництва компанії Vought призначена для ведення залпового вогню на відстані від 30 км до 300 км.

Ракетна система великої дальності М270 MLRS призначена для атаки:

на райони зосередження противника,

райони зосередження противника, його артилерії та інших озброєнь,

на командні пункти та системи управління,

для атаки на вантажний транспорт, бойову техніку, бронетранспортери,

системи ПП,

для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Переваги реактивних систем залпового вогню М270 MLRS перед Градами та Смерчами

М270 MLRS може застосовувати некеровані ракети з касетними боєприпасами, мінами чи «розумними бомбами»; керовані кластерні боєприпаси; керовані ракети малої та середньої дальності й, що найголовніше, балістичні ракети середньої дальності MGM-140 ATACMS з бойовим радіусом 300 км.

М270 MLRS - багатофункціональний комплекс на гусеничному шасі, який може використовуватися як реактивна система залпового вогню (РСЗВ), так і як оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК). Завдяки тому, що на пускові установки комплексу можна встановити уніфіковані контейнери з різними типами боєприпасів М270 MLRS можна застосовувати:

на порівняно близькій відстані по аналогії з "Градами" та "Смерчами",

на більш віддаленій дистанції М270 MLRS відпрацьовує як ОПРК, за характеристиками навіть потужніша за установки типу "Точка-У".

Історія створення пускової установки М270 MLRS

Наприкінці 1970-х років управління ракетних військ армії США для з метою забезпечити дивізії та корпуси тактичної та оперативно-тактичної ланки реактивною артилерією започаткувало програму зі створення реактивної системи загальної підтримки, тоді й було спроєктований M270 MLRS. Після успішних випробувань у 1983 році нова РСЗВ MLRS надійшла до армії США, а через пару років - на озброєння сухопутних військ армій інших держав.

M270 MLRS вже декілька разів оновлювали. У 2005 р. модифікація M270 MLRS - M270A1 отримала нову систему керування вогнем та нову механічну частину пускової, що дозволило цій реактивній системі залпового вогню використовувати керовані боєприпаси. А в системі M270C1 взагалі використовується система керування вогнем HIMARS. У модифікації M270D1 для наведення ракет по GPS оновили комп’ютер, дисплеї, GPS-антену, систему дистанційного керування.

Тактико-технічні характеристики М270 MLRS

До складу M270 MLRS входять:

бойова машина М270 використовує гусеничну базу бойової машини піхоти БМП «Бредлі»,

бойової машини піхоти БМП «Бредлі», 227-мм некеровані реактивні снаряди у транспортно-пускових контейнерах,

транспортно-заряджальна машина,

система зв'язку та управління,

засоби управління вогнем.

М270 MLRS

Характеристики M270 MLRS

Вага – 25 т,

Довжина – 6,85 м,

Ширина – 2,97 м,

Висота – 2,59 м,

Екіпаж – у броньованій кабіні можна розмістити трьох осіб: командира установки, навідника та водія-механіка,

Калібр – 227 мм,

Кількість ракет – 12×227 мм, або 2×MGM-140 ATACMS,

Темп стрільби – 18 пострілів / хв.,

Ефективна дальність стрільби –32-70 км (ракети калібру 227 мм), до 300 км (MGM-140 ATACMS) до 499 км (Precision Strike Missile),

Двигун – дизель Cummins,

Потужність – 500 к.с.,

Дальність руху – 480 км.,

Максимальна швидкість – 64 км/год.

M270 MLRS може одночасно запускати 12 звичайних ракет або одну балістичну ракету типу ATACMS.

Вартість РСЗВ М270 MLRS

Ціна М270 MLRS становить 2,3 млн доларів.

Читайте також: