"Мабуть, це диво": екскомандир "Азова" заявив, що ніхто не мав вижити після теракту в Оленівці

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін висловив переконання, що російські окупанти планували вбити усіх українських полонених під час теракту в колонії Оленівки Донецької області.

Те, що внаслідок злочину Росії хтось вижив, є дивом, адже найімовірніше, там усі мали загинути.

Про це Жорін розповів в ефірі "24 каналу".

"Мабуть, це диво. Я так розумію, що там ніхто не мав вижити. Але це свідчить про чергову тупість виконавців у Росії, які не змогли нормально виконати завдання", – зауважив він.

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За даними екскомандира, після теракту декілька "азовців" загинули дорогою до лікарні, проте повного списку загиблих наразі немає.

"Ми знаємо точно, що загиблих більше, ніж було в першому опублікованому (росіянами – ред.) списку. Також можемо стверджувати, що першочерговий список принаймні частково некоректний. Проте повний список на цей момент ми досі отримати не можемо", – розповів Жорін.

Він також повідомив, що поранені українські захисники перебувають у донецькому госпіталі. Їм там надають мінімальну медичну допомогу.

"Про стан поранених майже нічого не відомо. Виключно з відеоматеріалів та такої дуже короткої комунікації по інших лініях, яка в нас є, знаємо, що медична допомога базова, мінімальна там надається, щоб вони тепер просто від ран не загинули", ­– пояснив боєць.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колонії у селищі Оленівка пролунав вибух. Там окупанти утримували в полоні українських військових, зокрема й захисників Маріуполя, а також цивільних.

Внаслідок вибуху могли загинути близько 40 людей, ще 130 – зазнати поранень. Точна кількість жертв та поранених наразі не відома.

Росія намагалася звинуватити в теракті ЗСУ. Проте за даними фахівців, у колонії була застосована російська термобарична зброя.

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