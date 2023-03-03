"Мабуть, це не остаточні цифри": у поліції розповіли, скільки вбитих мирних жителів виявили на Київщині

На Київщині залишаються не ідентифікованими тіла 197 людей, які загинули внаслідок вторгнення РФ до України.

На Київщині вже виявили 1373 тіла мирних жителів, які загинули під час вторгнення РФ до України та окупації області. 197 загиблих ще неідентифіковані.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua повідомив очільник поліції Київської області генерал Андрій Нєбитов.

"Підкреслюю, що загиблі – цивільні мешканці, більшість із них, понад 700, були вбиті зі стрілецької зброї. Розстріляні. Більше 340 людей загинули від мінно-вибухових травм. Мабуть, це не остаточні цифри, тому що до теперішнього часу 278 людей вважаються зниклими безвісти під час активних бойових дій", - сказав він.

З його слів, тіла жертв окупантів продовжують знаходити у регіоні.

"Тіла трьох вбитих окупантами мирних жителів поліція Київщини виявила вчора, 2 березня. Ексгумацію провели в Бородянці. У березні 2022 року, під час ворожої окупації, місцевий житель натрапив на тіла двох застрелених російськими солдатами людей та обгорілі рештки третього. Чоловік поховав загиблих на місцевому цвинтарі. Нині повернувся з-за кордону і повідомив до поліції про масове захоронення", - додав він.

Раніше стало відомо, що у місті Бородянка Київської області знайшли нове поховання жертв російської окупації. В одній могилі виявили тіла трьох вбитих чоловіків.

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