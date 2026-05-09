«Мадяр» розповів, чим обернеться для Росії новий наступ на Київ

Роберт Бровді / © Getty Images

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді заявив, що нова спроба Росії захопити Київ могла б стати найбільшим кровопролиттям у світовій історії.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами Бровді, розвиток сучасних технологій і широке застосування безпілотників повністю змінили принципи ведення бойових дій та фактично зруйнували концепцію класичного бліцкригу.

Він наголосив, що навіть значна кількість російської бронетехніки не гарантувала б успіху під час нового наступу на українську столицю.

Командувач Сил безпілотних систем зазначив, що масове використання дронів кардинально змінило ситуацію на полі бою.

За словами Бровді, у разі спроби просування на Київ російські танкові колони зазнали б масштабних атак безпілотників.

Він також підкреслив, що сучасна війна вже суттєво відрізняється від військових кампаній минулих десятиліть, а швидкі наступальні операції нині стали майже неможливими.

Раніше повідомлялося, що Роберт Бровді не бачить сенсу пробивати «стіну» російської ППО, щоб завдати «символічного» удару по Красній площі в Москві.

Ми раніше інформували, що Росія готує новий етап наступальних дій проти України вже влітку.

