Мадонна, Джей Ло, Редкліфф: голлівудські зірки, які збирають мільйони для України

Весь цивілізований світ став на захист України із шаленою підтримкою.

Поки в Росії розквітає проплачений патріотизм і на концертах на підтримку війни в Україні тамтешні артисти заробляють мільйони рублів, світові знаменитості збирають мільйони доларів для допомоги українцям.

Пропонуємо пригадати, хто із представників шоубізнесу допомагає Україні. Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Мадонна

Фото: instagram.com/madonna

Співачка Мадонна від перших днів війни закликає світ зупинити Путіна, порівнюючи його з Гітлером. Попдіва одна з перших погодилася взяти участь у глобальній онлайн-акції Stand up for Ukraine. Завдяки цій акції світові знаменитості зібрали для України 10 мільярдів євро. Гроші на благодійність співачка генерує із творчості. Так, нещодавно Мадонна представила провокативну NTF-колекцію Mother of creation. Три відео, де цифрова Медж народжує рослини, метеликів та механічну гусінь, продали за понад 600 тисяч доларів на аукціоні. Ці кошти розподілять між трьома благодійними організаціями. Серед них український фонд "Голоси дітей" – він ще від 2015 року опікується неповнолітніми, які постраждали від російської агресії.

Річард Гір

Фото: Associated Press

Голлівудський актор Річард Гір, аби допомогти українцям, виставив на продаж свій раритетний кабріолет Jaguar. Автівку 1999 року випуску пустили з молотка за 31 тисячу доларів. А сам актор ще у квітні долучився до міжнародної гуманітарної агенції, яка допомагає українцям. Зірка у відеозверненні зізнався, що його жахають події в Україні.

Деніел Редкліфф

Фото: Getty Images

Англійський актор Деніел Редкліфф, який зіграв головну ролі у "Гаррі Поттері", продає мантії чарівників. Благодійний розпродаж організувала офіційна фанспільнота зірки. Зібрані кошти передадуть на допомогу українським родинам.

Джоан Роулінг

Фото: Getty Images

Британська письменниця, авторка "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг ще у березні оголосила, що її благодійний фонд Lumos підтримуватиме сиротинців в Україні. Роулінг особисто передала мільйон фунтів стерлінгів на добру справу.

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Відома американська співачка та акторка Дженніфер Лопес від перших днів російського вторгнення ділиться з фоловерами в Instagram інформацією, як можна допомогти Україні. А влітку суперзірка заспіває на благодійному галавечорі Luisa Via Roma, який відбудеться за підтримки UNICEF на італійському острові Капрі.

Джеремі Кларксон

Джеремі Кларксон / Фото: Associated Press

Відомий англійський телеведучий та журналіст Джеремі Кларксон також допоміг Україні. Ведучий телевізійного шоу Top Gear влаштував збір коштів, на які придбав пікапи для евакуації – Mazda BT-50, Toyota Hilux, Ford Ranger та Mitsubishi L200. Також знаменитість завантажив позашляховики гуманітарною допомогою.

Міла Куніс та Ештон Кутчер

Фото: Associated Press

Відоме подружжя акторів Ештон Кутчер та Міла Куніс, яка народилася в Чернівцях, збирає кошти на допомогу Україні. Пара вже зібрала понад 30 мільйонів доларів, а також пожертвувала українцям 3 мільйони з особистого рахунку. Крім того, зірки збирають 20 тисяч бронежилетів, щоб відправити їх ЗСУ.

Світові знаменитості, що збирають кошти на допомогу Україні

