Мадонна знову закликала зупинити Путіна та поділилася відео бомбардування мирних міст України

Співачка вкотре підтримала Україну.

Американська попзірка Мадонна вкотре підтримала Україну у цинічній війні Росії.

Цього разу артистка розмістила у сторіз свого Instagram декілька відео. Зокрема, знаменитість показала фанам з усього світу (на фотоблог Медж підписано майже 18 млн фоловерів) бомбардування мирних міст України.

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

Виконавиця закликала весь світ зупинити Путіна.

instagram.com/madonna

"Конфлікти ніколи не вирішуються насильством. Зупиніть Путіна зараз!" – заявила вона.

Крім того, Мадонна розмістила світлину, на якій позувала у жовто-блакитній сукні у формі сердець.

instagram.com/madonna

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