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Мадонна знову закликала зупинити Путіна та поділилася відео бомбардування мирних міст України

Мадонна знову закликала зупинити Путіна та поділилася відео бомбардування мирних міст України

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Мадонна знову закликала зупинити Путіна та поділилася відео бомбардування мирних міст України

instagram.com/madonna

Співачка вкотре підтримала Україну.

Американська попзірка Мадонна вкотре підтримала Україну у цинічній війні Росії.

Цього разу артистка розмістила у сторіз свого Instagram декілька відео. Зокрема, знаменитість показала фанам з усього світу (на фотоблог Медж підписано майже 18 млн фоловерів) бомбардування мирних міст України.

© instagram.com/madonna
instagram.com/madonna
© instagram.com/madonna
instagram.com/madonna
© instagram.com/madonna
instagram.com/madonna

Виконавиця закликала весь світ зупинити Путіна.

© instagram.com/madonna
instagram.com/madonna

"Конфлікти ніколи не вирішуються насильством. Зупиніть Путіна зараз!" – заявила вона.

Крім того, Мадонна розмістила світлину, на якій позувала у жовто-блакитній сукні у формі сердець.

© instagram.com/madonna
instagram.com/madonna

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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