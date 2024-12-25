Мадяр різко відповів Безуглій і повідомив, чи збирається в політику

У відеозверненні він підкреслив, що не має намірів обіймати посаду командувача Сил безпілотних систем (СБС) чи брати участь у політичному житті.

Командир 414 Окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем “Птахи Мадяра”, майор Роберт Бровді (позивний Мадяр), спростував заяви нардепа Мар’яни Безуглої щодо його нібито політичних чи кар’єрних амбіцій.

У відеозверненні він підкреслив, що не має намірів обіймати посаду командувача Сил безпілотних систем (СБС) чи брати участь у політичному житті.

Мадяр спростував твердження, що головком Олександр Сирський нібито просуває його на посаду командувача СБС.

"Ви говорите про те, що: "Сирський доручив Ахіллесу формувати великий роздутий підрозділ БПЛА, а іншому лояльному до головкому дронщику, Мадяру, – взагалі дронову бригаду. Це відбувається поза командуванням Сил безпілотних систем (СБС), щоб створити паралельні спроможності та не дати можливості для розвитку командуванню на чолі з Вадимом Сухаревським. Я вам не раджу вплітати у ваші інтриги пана командувача, котрого я знаю ще з часів, коли він був моїм комбригом. Він будує надскладну модель новостворених військ. Але це не означає, що у війську тим часом більше ніхто не буде займатися створенням безпілотних систем", – сказав Бровді у відеозверненні.

Також читайте ЗСУ завдали удару HIMARS по штабу морської піхоти РФ: які наслідки

Він пояснив, що кожен рід військ створює окремі підрозділи безпілотних систем. Зокрема, в Територіальній обороні функціонує спеціальний батальйон, а морська піхота і Сухопутні війська теж формують нові підрозділи, такі як полк “Очі”.

Мадяр також чітко зазначив, що не планує займатися політикою: “Мадяра не буде в політиці за будь-яких умов”.

“Я – людина цивільна, на війні три роки. І після її закінчення маю намір займатися тим, чим хочу. Жодна військова кар’єра чи командні посади до моїх планів не входять”, – заявив він.

Військовослужбовець заступився за командира батальйону безпілотних систем Ахіллес, якого Безугла також згадувала у своїх дописах.

“Наш побратим – безстрашний воїн, який з першого дня війни створив підрозділ, що входить до топ-10 за результативністю серед 380 верифікованих підрозділів БПЛА в Україні”, – підкреслив він.

Мадяр натякнув, що займеться пошуком інформації про нардепа Безуглу. Він назвав її дії “зозулистими московитими” та закликав не вводити суспільство в оману.

Раніше народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський замість стабілізації оборони почав наступ на команду OSINT-ресурсу DeepState.