МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками візиту на Запорізьку АЕС: про що йдеться в документі

МАГАТЕ оприлюднило звіт за підсумками місії на Запорізьку АЕС.

Місія МАГАТЕ опублікувала звіт за підсумками візиту на Запорізьку атомну електростанцію. Основна теза звіту стосується того, що всі сторони повинні домовитися, щоб створити захисну зону навколо ЗАЕС.

Інформація про це оприлюднена в звіті місії.

Як стало відомо, МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації про те, щоб створити безпечну зону на станції. Оскільки обстріли з боку російських окупантів можуть пошкодити важливе обладнання та призвести до викиду радіоактивних речовин.

Ситуація на станції є безпрецедентною, оскільки це перший випадок воєнного конфлікту на ядерних об'єктах. А це, своєю чергою, може спричинити серйозні наслідки в Україні та за її межами.

Існує гостра потреба вжити тимчасових заходів для запобігання ядерній аварії, зокрема, встановити безпечну зону навколо ЗАЕС.

Важливо встановити постійну присутність МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції. Місія буде проводити детальну та безперервну роботу з оцінювання фізичних збитків об'єктам станції, визначати працездатність основних і резервних систем охорони та безпеки, а також оцінювати умови праці персоналу.

Водночас усі інші підконтрольні Україні атомні електростанції продовжують працювати в безпечному режимі.

Нагадаємо, що четверо представників МАГАТЕ залишили ЗАЕС, двоє залишилися на постійній основі.

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