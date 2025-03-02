МАГАТЕ порушило територіальну цілісність України: у МЗС зробили різку заяву

В МЗС України відреагували на ротацію співробітників МАГАТЕ через окуповані українські території без погодження з Україною.

В українському МЗС відреагували на те, що МАГАТЕ здійснило ротацію свого персоналу на ЗАЕС, зробивши це через захоплені Росією території та без погодження з Україною. Наша держава уже надіслала ноту протесту МАГАТЕ, зазначивши, що такі дії - це порушення територіальної цілісності України.

Про це йдеться у заяві МЗС.

В українському дипломатичному відомстві зазначили, що Росія фактично змусила співробітників МАГАТЕ перебувати на станції без ротації 80 днів. Держава-терористка не погоджувалась на те, щоб співробітники МАГАТЕ покинули ЗАЕС через безпечний маршрут на територію України.

"Розцінюємо дії МАГАТЕ не як ротацію експертів на ЗАЕС, а як гуманітарну евакуацію в умовах загрози життю та здоровʼю людей, які є співробітниками Агентства. Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, в якій засуджує порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому. Українська сторона також винесе питання безпрецедентного шантажу РФ на засідання Ради керуючих МАГАТЕ вже найближчими днями", - йдеться у коментарі МЗС України.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції МАГАТЕ здійснило ротацію свого персоналу, зробивши це через захоплені Росією території та без погодження з Україною.

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