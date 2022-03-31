МАГАТЕ, яке "окуповане" росіянами і залежне від їхніх внесків, блокує потрібні Україні рішення

Ситуація на захоплених АЕС небезпечна, але рішень, як діяти в організації немає

Рафаель Ґроссі - голова Міжнародної агенції з атомної енергії - прибув да України. Він відвідав лише Південно-Українську АЕС. Хоча обіцяв прибути набагато раніше й одразу з інспекцією в Чорнобильську зону, де обкопалися російські війська. Чекали його появи і на ще одному захопленому окупантами об'єкті - Запорізькій АЕС. Ґроссі заявив, попри те, що МАГАТЕ не може втручатися в політичні процеси, організація робить усе можливе, щоб захоплені атомні електростанції повернулися під контроль України. Чи вирішить щось візит упливового дипломата в Україну? Адже штат його підлеглих на сорок відсотків складається з громадян Росії.

Про це йдеться в ТСН.

МАГАТЕ - Міжнародна агенція з атомної енергії, або головний контролер з використання атому на планеті. Ця організація при ООН була створена в 57 році минулого століття. До складу агенції сьогодні входить 173 країни. Головна мета - слідкувати, щоб ніде у світі ніхто не створював брудних ядерних бомб. І за цією ширмою самі не помітили, що головний ворог окопався прямо в їхніх кабінетах.

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Щоби атом був мирним - кожен крок атомників на усій планеті буквально відбувається під наглядом фахівців МАГАТЕ. Це стосується будь-якого процесу на атомних електростанціях, або у сховищах відпрацьованого ядерного палива, та навіть роботи онковідділеннь лікарень, де пацієнти проходять опромінювання. На кожен ядерний матеріал накладається спеціальна пломба. Коли інспекторів немає на місці за усім, що відбувається на АЕС спостерігають камери. Та проти ядерного тероризму російських окупаційних військ, МАГАТЕ виявилась безсилою.

«В місті Чорнобиль сотні тонн боєприпасів. Окупанти продовжують мілітаризувати зону відчуження та Чорнобильську атомну станцію», - повідомляла міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Чим зайняті співробітники МАГАТЕ можно знайти на головній сторінці сайту агенції. Здебільшого, наукою та перевірками. Та в жодному статутному документі не прописано - як діяти, якщо атомні об’єкти захопили чужинці і тим більше перетворили їх на військові бази. Утім, справа не лише у відсутності протоколів.

«Ця відома организация, на жаль, фактично контролюється росіянами. І вони дуже активно працювали в тому напрямку, щоб отримати контроль над процесами всередині МАГАТЕ», - пояснює директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Керує МАГАТЕ зараз аргентинець Рафаель Гросі. Та перший його заступник - керівник департаменту ядерної безпеки - росіянин Михаїл Чудаков. 2019 року він змінив на цій посаді ще одного вихідця з «Росатому». Відповідно, в команди набирали людей, переважно із паспортами РФ. Це така давня неформальна традиция, каже Олександр Харченко, певний набір посад віддавати саме росіянам. В результаті, це призвело до того, що вони просто блокують потрібні Україні рішення. Адже рокам годуються з російського бюджету.

«Внески Росії достатньо відчутні і «Росатом» завжди був організацією , яка готова заплатити ще. І вони дуже розумно, і вдало так робили свої внески, і таким чином проштовхували своїх людей на ці посади. От наша людина очолить, а ми будем у відповідь фінансувати такі дослідження. І вони таким чином багато чого досягнули», - каже Харченко.

Попри жорсткі санкції саме компанія «Росатом» якимось дивним чином продовжує будувати атомні реактори в Європі та країнах Азії, продовжує постачати ядерне паливо на електростанції, продовжує брати участь в усіх наукових проектах МАГАТЕ. Наразі надто багато країн зацікавлені у продовженні співпраці з ними. Утім, після вторгнення Росії в нашу державу деякі все ж таки готові переглянути своє ставлення. А Україна над цим активно працює.

“Зараз ми з партнерами працюємо над тим, щоб усунути Росію з МАГАТЕ, або принаймні, щоб зменшити її роль там і відсторонити всіх росіян від ключових позицій, які вони займають у Секретаріаті Міжнародної агенції з атомної енергетики” - повідомляла Зеркаль.

Чи реально усунути росіян з МАГАТЕ? Зважаючи, наскільки сильно ця структура залежна від російських грошей - це буде нелегко. Та й всю бюрократію, яка б дозволила принаймні зібратись на позачергову сесію усім країнам - гальмують саме росіяни всередині організації. Однак, на на цьому фронті ми не самотні. Країни Європи та Азії потрохи усвідомлюють, наскільки кривавим може бути рубль. І що ізолюватись від Росії - нині найбезпечніший варіант для всіх.

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