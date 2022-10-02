"Махання ядерним кийком схоже на блеф": Жданов про ймовірність застосування Путіним зброї масового ураження

Імовірність застосування ядерної зброї дуже низька. Це вже другий випадок, коли РФ та очільник Кремля Володимир Путін особисто мовчки проковтнув те, що ЗСУ звільняють окуповані території.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Згадайте, що нам обіцяли за Крим. Нам обіцяли ядерний апокаліпсис устами Медведєва. Цікаво, що особисто Путін жодного разу нікому не погрожував ядерною зброєю після анексії Криму. Він погрожував ядерною зброєю у документальному фільмі "Повернення до рідної гавані", який зняли за фактом анексії Криму. Тоді він сказав: "Так, ми були готові..." Зараз він теж каже, що не блефує, але, як бачите, не встигли ще вщухнути ці слова, як ми звільнили частину Донецької та Луганської областей. І нічого. Він ні словом не обмовився. Тому я роблю висновок, що махання ядерним кийком більше схоже на блеф", - сказав Жданов.

Раніше Олег Жданов розповів, коли перша зброя з лендлізу опиниться в Україні.

Водночас Росія намагається знайти шляхи, як обійти санкції та отримати необхідні для виробництва озброєння комплектувальні. Так, Кремль отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для своїх військових злочинів в Україні за допомогою іранських мереж контрабанди зброї.