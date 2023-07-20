Махінації з харчуванням в ЗСУ: ДБР завершило розслідування щодо ексзаступників та керівника Міноборони

ДБР завершило розслідування щодо махінацій з харчуванням ЗСУ колишніх заступників міністра та керівника департаменту Міноборони.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як зазначається, працівники ДБР спільно з НАБУ завершили розслідування щодо колишніх заступника Міністра оборони України та т.в.о. Директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони України.

Експосадовці під час закупівлі продуктів для армії завдали збитків державі на 12 мільйонів гривень.

“У грудні 2020 — січні 2021 років керівник департаменту Міноборони уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування Збройних сил України на 2021 рік. Надалі, за вказівкою заступника Міністра оборони України, він незаконно підписав вісім додаткових угод з постачальниками зі свідомо невигідними для ЗСУ умовами”, - розповіли в ДБР.

Там також додали, що правоохоронці викрили оборудку ще у жовтні 2021 року. Згодом справу передали до НАБУ.

“У ході подальшого спільного розслідування було встановлено, що умисні протиправні дії посадовців також завдали майнову шкоду ЗС України через додаткові витрати військових частин під час здійснення перерозподілу непорушних запасів продовольства. Крім того, оборудка призвела до зниження бойової готовності, обороноздатності Збройних сил України, підриву авторитету ЗСУ та створила потенційну загрозу основам національної безпеки України, які призвели до інших тяжких наслідків в особливий період”, - підкреслили у ДБР.

Нагадаємо, що у Миколаєві з-під завалів будинку, в який влучила ракета, дістали тіло жінки.

Читайте також: