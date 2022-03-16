Макаревич порівняв символ окупантів "Z" з нацистською свастикою: "Нахиліть його злегка вбік"

Макаревич порівняв символ окупантів "Z" з нацистською свастикою: "Нахиліть його злегка вбік"

Російські окупанти активно використовують літеру "Z".

Російські військові на своїй техніці малюють символ "Z". Пропаганда країни-агресорки почала тим часом активно націоналізовує латинську літеру "Z". Зокрема, у Росії вже почали писати на цивільних авто і навіть на дорожніх знаках.

Одні прирівнюють цей символ до нацистської свастики. Зокрема, у Чехії хочуть заборонити використання символу "Z".

Інші, взагалі порівнюють зі свастикою. Зокрема, російський музикант та лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич порадив нахилити літеру "Z" злегка вбік.

"Усі б'ються над загадкою символу "Z". А ви нахиліть його злегка вбік - нічого не нагадує? З досвіду Другої світової?" - написав артист.

Читайте також: