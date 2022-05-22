Макаревич про знищення окупантами зоопарку у Харкові: "Спецоперація зі звільнення тварин"

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич не припиняє підтримувати Україну у війні з Росією та висміювати спосіб ведення РФ цієї війни.

Цього разу музикант на своїй сторінці у Facebook прокоментував обстріл ракетами зоопарку "Фельдман Екопарк" у Харкові. Макаревич зазначив, що екопарк у Харкові, який розбомбили російські окупанти, є унікальним.

Лідер гурту "Машина времени" висміяв те, як у російських ЗМІ подадуть інформацію про бомбардування "Фельдман Екопарк" російськими військами в Україні:

"У Харкові розхер*чили унікальний зоопарк. Чи спецоперація зі звільнення тварин, чи нацисти-наркомани самі все розбомбили...", - написав у соцмережі Андрій Макаревич.

В Харькове расхерачили уникальный зоопарк. То ли спецоперация по освобождению животных, то ли нацисты-наркоманы сами всё разбомбили... Опубликовано Андреем Макаревичем Пятница, 20 мая 2022 г.

Нагадаємо, що у перший день повномасштабної війни РФ проти України окупанти обстріляли екопарк у Харкові. Декілька снарядів потрапили на територію екопарку Фельдмана. Власник екопарку Олександр Фельдман зазначив, що від початку російської агресії загинули 6 працівників та волонтерів екопарку.

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