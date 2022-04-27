Макаревич розповів про дружбу з пропагандистом Соловйовим: "Я йому писав: "Ти сієш ненависть"

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич розповів про те, чому після багатьох років дружби перестав спілкуватися з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим.

Тривалий час музиканта та ведучого пов'язували теплі дружні стосунки. Втім, приблизно років вісім тому дружбі настав кінець.

"Я раптом бачу, що з ним починає щось відбуватися. На радіо я його чую. Я йому пишу: "Вово, ти сієш ненасвисть". А він мені відповідає: "Я кажу правду". Зараз я розумію, що, напевно, це була така далекосяжна установка. Посварити людей простіше, ніж помирити", - розповів Макаревич в інтерв'ю Ксенії Собчак.

Музикант пригадав, що йому дуже не подобалося, як Соловйов поводиться на прямих ефірах:

"Він став якось дуже по-хамськи раптом вести ефіри, з якимись дикими словами, які взагалі в ефірі не прийнято просто з міркувань гарного тону. Він розумна людина, він чудово розуміє, що він робить, напевно знає, навіщо", - сказав артист.

На запитання Собчак, чому Соловйов почав так поводитися ,і чи можливо, він в певний момент зрозумів, що така позиція для нього вигідніша, Макаревич відповів:

"Робити те, що він робить не переконавши себе в тому, що він правий, гадаю, зовсім неможливо. Це дуже гарна робота над собою. Якщо людина спочатку програмує свої думки у відповідності до того, що від нього вимагають, а потім починає так думати, то може технічно ця якість гарна. Але мені тоді дуже цікаво – ти сам тоді де?" – висловив думку Макаревич.

Торкнулася Собчак й так званого "кодексу честі" Соловйова. Нагадаємо, 2019 року російський пропагандист відмовився коментувати, що Макаревич цурається дружби з ним заявивши, що у нього є "кодекс честі". Він тоді сказав, що навіть якщо він не погоджується у якихось виразах з музикантом, все ж їх сказала людина, "з якою його пов'язували багато років дружби".

Макаревич, своєю чергою, заявив, що їхню дружбу припинила межа, за яку переступив Соловйов:

"Якщо я з людиною співпадаю у величезній кількості речей, а в якихось двох не співпадаю, значить до останніх сил ми з ним стараємося оцих тем не торкатися. Але є якась межа, за якою от все, не виходить. Можна любити владу, не любити владу. Але підтримувати війну…", - пояснив Макаревич.

Як зазначив музикант, зараз вони з Соловйовим "не рукостискані".

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