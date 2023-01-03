"Макіївка - удар по Путіну": що кажуть експерти про знищення російських "мобіків" на Донбасі

Знищення у Макіївці Донецької області сотень мобілізованих окупантів у новорічну ніч стало шоком для Росії. Навіть міноборони РФ, яке зазвичай заперечує будь-які втрати, було змушено визнати 63 загиблих внаслідок удару РСЗО HIMARS. Російські "воєнкори", підконтрольні відомству Сергія Шойгу, вже шукають винних і щосили намагаються виправдати вище керівництво армії.

На думку експертів, помилка військового командування РФ сильно вдарила по авторитету президента Володимира Путіна, який традиційно вирішив "не помічати" великих втрат. ТСН.ua зібрав цікаві коментарі аналітиків щодо подій у Макіївці.

Удар по Путіну

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в ефірі каналу "Freeдом" висловив думку, що знищення "мобіків" у Макіївці вдарило особисто по президенту Росії Володимиру Путіну.

"Для них кількість загиблих не має великої ролі, проблема в іншому. Як правило, вони не визнавали таких великих втрат, і Макіївка стала першим таким пунктом, який через те, що піднявся дуже великий шум в інформаційному просторі, бо про це почали повідомляти їх так звані "воєнкори". Насамперед це вдарило, як не дивно, по Путіну. Вперше міністерство оборони РФ офіційно визнало удари, вперше назвало якусь орієнтовну цифру загиблих. Вперше Путін визнав – щось таке сталося. На його вказівку почалося псевдорозслідування - хто винен і чому так сталося", - наголосив Ягун.

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За його словами, "це унікальна ситуація, яка вперше сталася під час бойових дій".

Коментуючи реакцію росіян на загибель мобілізованих, генерал СБУ зазначив:

"Я гадаю, буде довгостроковий ефект. Але те, що ця інформація проникла в російське суспільство, це був сильний удар по одному з регіонів. До людей почала доходити інформація, що їх рідних немає. Усі були розлючені на офіційних пропагандистів, які почали розповідати про те, що життя коротке і до смерті треба бути готовим... Я думаю, що "сарафанне радіо" від людини до людини більший ефект дасть".

Ягун зазначив, що влада РФ налякана:

"Найбільше російська влада боїться не опозиційних політиків, їх практично немає. Їх або пересаджували, або перевербували, або вони виїхали. Вони бояться протестів мирних громадян. Насамперед, це дружини та матері тих загиблих, які незрозуміло, що роблять в Україні".

У Шойгу знайшли винних

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що міноборони РФ, ймовірно, намагається перекласти провину за провал на посадовців "ДНР" та мобілізованих росіян.

"Представники правоохоронних органів "ДНР" повідомили російським державним телеканалам, що удар стався, коли російські військовослужбовці порушили оперативну безпеку, використовуючи особисті мобільні телефони, що дозволило українським силам завдати точного удару по базі. Орієнтовані на Кремль ЗМІ та деякі блогери посилили цю заяву, наголосивши, що російські війська не повинні недооцінювати здатність України використовувати погану практику оперативної безпеки на фронті. А деякі держслужбовці "ДНР" закликали покарати чиновника, який вирішив використати приміщення навчального закладу для розміщення мобілізованих", - кажуть в ISW.

Аналітики впевнені: "Міністерство оборони Росії, можливо, навмисно покладалося на чиновників "ДНР", які звинуватили мобілізованих військовослужбовців у порушенні оперативної безпеки, аби зробити "ДНР" відповідальною стороною".

Стратегічна помилка окупантів

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі "Freeдом" розповів, що українські військові вже не вперше "накривають" великі скупчення військових РФ у Макіївці.

"Нині щоночі виходять на полювання наші високоточні системи озброєння, які снайперськи знищують їхні склади, логістику, командні пункти та велике зосередження особового складу. Це вже не вперше в Макіївці, коли вони, виявивши певну необережність, розмістивши велику кількість мобілізованих, відразу отримали удар", - заявив Череватий.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що військові РФ продовжують повторювати старі помилки - збиратися величезними групами.

"Ця кількість дорівнює батальйонно-тактичній групі, вона вся буде виведена з ладу і буде зменшена її боєздатність. Також там знищено щонайменше 10 одиниць військової техніки. Тож, звичайно, стратегічно це помилка російського військового командування, але нам це на краще", – заявив він.

Мусієнко каже, що окрім помилки Росії, це була і проведена розвідка українських військових – ЗСУ встановили місцезнаходження окупантів і точно вдарили в ціль.

Військовий оглядач пригадав, що схожа величезна втрата окупантів була влітку 2022 року під час штурму річки Сіверський Донець в районі Білогорівки на Луганщині. Тоді вони теж втратили цілу батальйонно-тактичну групу і багато техніки.

Такої ж думки притримується військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, військове керівництво окупантів припустилося помилки, розмістивши у переобладнаному гуртожитку у Макіївці велику кількість мобілізованих напередодні новорічних свят. Оскільки в російській армії накази не обговорюють, а виконують, це мало саме такі наслідки.

"Впевнений, що цій людині, яка надала наказ, доповідали підлеглі, які розуміються на військовій справі, що такого робити не можна. Але в російській армії навіть якщо є помилка в наказі, все одно примусять його виконувати", – зауважив експерт.

У Макіївці загинули елітні "мобіки"

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що росіяни вважають Макіївку глибокою тиловою базою, тому туди передислокували спеціалістів зі звʼязку та військових інших важливих спеціальностей.

“Вони повинні були стати кістяком угруповання військ на сході України. Це були "елітні" мобілізовані, які пройшли вишкіл", - зазначив експерт.

Киричевський також зазначив, що росіяни зовсім не сподівалися, що цей об’єкт буде вражено.

"Вони визнають, що не очікували взагалі, що ЗСУ можуть завдати удару по цьому військовому обʼєкту", - пояснив військовий експерт.

Удар ЗСУ по Макіївці: довідка

У ніч проти 1 січня, рівно опівночі, ударом РСЗО HIMARS було знищено будівлю колишнього ПТУ в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії.

За попередніми даними, у приміщенні могло перебувати до 600 "мобіків"з Самарської області РФ. Крім того, на території ПТУ знаходилась військова техніка і боєприпаси, які здетонували. За даними ЗСУ, в Макіївці було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів.

Офіційно Міноборони РФ визнало загибель у Макіївці 63 мобілізованих.

Російські пропагандисти з посиланням на "правоохоронні органи" так званої "ДНР" почали розповсюджувати інформацію, що в події винні самі "мобіки", які начебто дозволили себе "вирахувати" через активне використання мобільних телефонів.

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