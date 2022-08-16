Макрон обговорить із Зеленським ядерний шантаж окупантів на ЗАЕС - ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський зідзвоняться для обговорення війни в Україні.
Президент Франції буде спілкуватися із українським колегою сьогодні, 16 серпня.
Про це повідомляє France 24.
Макрон із Зеленським має намір обговорити ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, яку захопили російські окупанти і шантажують нею світ.
Тим часом Зеленський закликав до нових жорстких санкцій проти Росії та "Росатома" через ядерний тероризм окупантів на ЗАЕС.
Раніше в ОВА заявили, що у разі аварії на ЗАЕС евакуювати потрібно близько 400 тисяч людей.
Нагадаємо, українські парламентарі звернулися до ООН, ЄС, Європейської Ради через ядерний тероризм РФ на ЗАЕС.
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