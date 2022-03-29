Макрон обговорить з Путіним евакуацію з Маріуполя: коли відбудеться розмова

Макрон обговорить з Путіним евакуацію з Маріуполя: коли відбудеться розмова

Макрон готується до перемовин з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон проведе телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. У Єлисейському палаці заявили, що дзвінок запланований на 16:30 вівторка, 29 березня.

Про це повідомляє Le Figaro.

"Еммануель Макрон та Володимир Путін поговорять телефоном о 16:30 (17:30 за київським часом)", - йдеться в повідомленні.

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Президент Франції заявив, що він хоче обговорити з Путіним гуманітарну катастрофу в Маріуполі, проведення масштабної евакуації цивільного населення з міста із залученням Франції, Греції та Туреччини.

Нагадаємо, Маріуполь в облозі російських військових. Місцеві жителі зруйнованого окупантами міста вже давно без води, їжі і можливості виїхати. Армія РФ обстрілює пологові будинки, лікарні, місця, де ховаються люди з дітьми. Ба більше, загарбники вивозять маріупольців проти їхньої волі на територію РФ. Генрокурорка України ситуацію в Маріуполі назвала геноцидом.

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували просування до центру міста та вогневе ураження позицій наших військ, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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