Макрон попросив Сі Цзіньпіна "повернути Путіна" до переговорів щодо війни РФ проти України

Президент Франції Еммануель Макрон попросив главу Китаю Сі Цзіньпіна закликати диктатора Володимира Путіна "повернутися за стіл переговорів" щодо війни Росії проти України.

Про це повідомляє французький канал BFM TV.

Зазначається,що Макрон звернувся до Сі Цзіньпіна під час зустрічі 15 листопада в кулуарах саміту G20 на Балі.

Як пише видання, глава КНР "рішуче виступав проти застосування ядерної зброї та підтримував деескалацію та припинення вогню".

Переговори РФ та України

Росія все частіше стала заявляти про переговори з Україною, проте, як завжди, висуваючи свої вимоги. На початку повномасштабного вторгнення російська та українська делегації проводили декілька раундів переговорів щодо припинення вогню, проте результату такі зустрічі не принесли.

Так, представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що РФ готова до переговорів з Україною "з урахуванням реалій, які складаються зараз".

У листопаді президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з РФ за умови зміни її риторики та коли країна-агресорка визнає себе окупантом.

Лідери іноземних країн також наголошують, що переговори між Україною та РФ не можуть бути на умовах Кремля. Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що саме Володимир Путін зробив все для того, аби переговори стали неможливими.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш вважає, що діалог між Україною та Росією – необхідним. Але будь-який мир не підходить – він можливий лише за умови повного відновлення цілісності території України в міжнародно визнаних кордонах.

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