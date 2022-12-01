Макрон розповів, чи можливі переговори між Росією та Україною: "Путін помилився"

Макрон зазначив, що Україна та Росія можуть повернутись за стіл переговорів.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що мирні переговори між Україною та Росією все ще можливі. На його думку, Путін, який почав війну "помилився".

Про це він сказав у інтерв'ю ABC News.

Макрон згадав про "Мінські переговори", які повинні були закінчити війну Росії проти України. На думку французького лідера, Путін зробив помилку, почавши повномасштабний наступ на територію України.

"Був політичний і дипломатичний процес із залученням міжнародного співтовариства. І він (Путін - ред.) вирішив самостійно, ґрунтуючись на фейковому наративі, сказавши, що НАТО використовуватиме Україну для нападу на Росію, що абсолютно неправильно", - сказав Макрон.

На думку французького президента, переговори Росії та України все ще можливі. Але ніхто у світі не може нав'язувати українцям той мир, який буде вигідний агресору.

"Путін керує, і він керує досить довго… Він знає своїх людей. Я вважаю, що він помилився. Хіба неможливо повернутися за стіл і про щось домовитися? Я думаю, що це ще можливо", - сказав президент Франції.

Війна Росії проти України

У 2014 році Росія анексувала український Крим та почала фінансувати сепаратистів та бойовиків у Донецькій та Луганській областях. Тоді Київ оголосив про початок антитерористичної операції. У 2014 році вдалось повернути частину українських територій, які захопили бойовики, проте під окупацією залишились два обласних центри - Донецьк та Луганськ, в яких Росія встановила своїх маріонеток. Активні бойові дії там припинились після підписання так званих "Мінських домовленостей".

Проте 24 лютого диктатор Путін оголосив про проведення так званої "спецоперації". Тоді почався повномасштабний наступ на територію України. Диктатор планував захопити Київ та встановити там свій маріонетковий режим. Проте ЗСУ дали гідну відсіч окупантам. Наразі тривають активні бойові дії.

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