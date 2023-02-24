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Макрон українською мовою звернувся до українців у річницю війни

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
690
Час на прочитання
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Макрон українською мовою звернувся до українців у річницю війни

Фото: Associated Press

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже рік.

Президент Франції Еммануель Макрон українською мовою звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення Росії.

На своїй сторінці в Twitter він запевнив у солідарності з українцями, побажав якнайшвидшої перемоги та миру.

"Українки, українці, Франція разом з вами. За солідарність, перемогу та мир", - написав Макрон.

Нагадаємо, російські окупанти через рік повномасштабної війни не відмовилися від масованих обстрілів України. У день річниці повномасштабного вторгнення РФ ворог може здійснити масовану ракетну атаку. Існує ймовірність і інших провокацій.

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Дата публікації
Перегляди
690
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