Макрон українською мовою звернувся до українців у річницю війни

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже рік.
Президент Франції Еммануель Макрон українською мовою звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення Росії.
На своїй сторінці в Twitter він запевнив у солідарності з українцями, побажав якнайшвидшої перемоги та миру.
"Українки, українці, Франція разом з вами. За солідарність, перемогу та мир", - написав Макрон.
Нагадаємо, російські окупанти через рік повномасштабної війни не відмовилися від масованих обстрілів України. У день річниці повномасштабного вторгнення РФ ворог може здійснити масовану ракетну атаку. Існує ймовірність і інших провокацій.
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