Макрон зробив заяву про війну в Україні та скільки вона триватиме

Президент Франції наголосив на важливості забезпечення України необхідними гарантіями після припинення бойових дій, щоб запобігти повторенню війни на її території.

Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що війна в Україні триватиме, і закликав надати Україні можливість не лише вистояти, але й вступити у переговори з позиції сили.

Про це він заявив під час своєї традиційної промови перед Збройними Силами Франції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Війна не закінчиться ні завтра, ні післязавтра”, – попередив Макрон.

Президент Франції наголосив на важливості забезпечення України необхідними гарантіями після припинення бойових дій, щоб запобігти повторенню війни на її території.

“Виклик сьогодні полягає в тому, щоб дати Україні можливість вистояти і вступити в будь-які майбутні переговори з позиції сили. Виклик завтра, коли бойові дії припиняться, полягатиме в тому, щоб дати Україні гарантії проти будь-якого повернення до війни на її території, а також гарантії нашої власної безпеки”, – заявив Макрон.

Виступаючи у Сессон-Севіньє, неподалік Ренна, президент Франції також наголосив на необхідності зміцнення оборонної промисловості Європи.

“У світі, де правила зникають, а арсенали наповнюються, ми повинні йти далі і швидше. Ми маємо змінити масштаб, перейти до більшої кількості спільних програм, зробити вибір європейських чемпіонів”, – зазначив Макрон.

Він також підкреслив відданість Франції альянсу НАТО, який, за його словами, залишається ключовим механізмом співпраці зі Сполученими Штатами, доки ті зберігають свою відданість європейській безпеці.

“Франція вірить у силу НАТО, тому що це природна сфера для співпраці зі Сполученими Штатами”, – додав Макрон.

Нагадаємо, що новий, 47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові не сказав жодного слова про Україну. Проте запевнив, що "зупинить всі війни".