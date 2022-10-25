Макрон закликав Папу Римського зателефонувати Байдену, Путіну і патріарху Кирилу: деталі

На думку Макрона, США потрібно сісти за стіл переговорів, щоб сприяти миру.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Папу Римського поспілкуватися з президентом США Джо Байденом, російським патріархом Кирилом і диктатором Росії Володимиром Путіним, який розпочав війну в Україні, для швидшого її закінчення.

Таку заяву Макрон зробив під час зустрічі з Папою Римським у Ватикані, пише видання Le figaro.

Так, Макрон і Папа Римський обговорили, зокрема, війну в Україні. В цьому контексті президент Франції говорив про необхідність "релігійного діалогу" та відзначив "роль", яку може зіграти католицька церква.

Макрон попросив Папу зателефонувати до диктатора Путіна, патріарха РПЦ Кирила, а також президента США Джо Байдена. На його думку, так можна досягти завершення війни в Україні.

"Нам потрібно, щоб Сполучені Штати сіли за стіл переговорів, щоб сприяти мирному процесу в Україні. Джо Байден має справжні довірчі стосунки з Папою. Папа може вплинути на нього для відновлення американської участі в Україні", - сказав Макрон.

Нагадаємо, російський політолог Станіслав Бєлковський заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб США визнали його на високому рівні та прагне переговорів з Джо Байденом. Для цього Путін створює кризу, схожу на ту, яка була 1962 року.

Натомість керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 24 жовтня заявив, що переговорів з Росією не буде. Єрмак пояснив це тим, що Москва тероризує мирних людей, вчинила теракт проти українських військовополонених в Оленівці, а нині маніпулює Запорізькою АЕС і залякує підривом Каховської ГЕС.

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