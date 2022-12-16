Макрон зателефонує Путіну, щоб обговорити відведення озброєнь з території Запорізької АЕС

Також темою переговорів буде припинення обстрілів критичної інфраструктури

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що проведе телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, коли буде допрацьована угода про відведення озброєнь з території Запорізької АЕС.

Про це повідомляє видання BFM TV.

Макрон зазначив, що основною темою переговорів з Росією є припинення обстрілів цивільної інфраструктури в Україні.

Також читайте Демілітаризація ЗАЕС: Гроссі розповів про можливий договір між Україною та РФ

"Ми продовжуємо роботу з генеральним директором МАГАТЕ Рафаель Гроссі, ми практично досягли угоди щодо відведення важких та легких озброєнь від ЗАЕС. У той момент, коли ця угода буде готова, на цей момент я зателефоную Путіну, щоб постаратися фіналізувати цю угоду", - Заявив Макрон.

Також французський президент додав, що санкції достатньо сильно впливають на Кремль.

Нагадаємо, раніше Макрон заявив про існування угоди про виведення озброєння із Запорізької АЕС.

Пізніше український прем'єр Денис Шмигаль заявив, що "конкретики" щодо звільнення ЗАЕС немає.

Читайте також: