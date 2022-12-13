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Макрон заявив про існування угоди про виведення озброєння із Запорізької АЕС

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Макрон заявив про існування угоди про виведення озброєння із Запорізької АЕС

Фото: Associated Press

Ведуться переговори.

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що існує угода про виведення важкого озброєння із Запорізької атомної електростанції, що у тимчасово захопленому Енергодарі.

Про це повідомляє видання The Guardian.

За його словами, наразі ведуться переговори щодо умов виведення. 

"Нам вдалося захистити Чорнобиль, і наша мета – захистити Запоріжжя. Найближчі тижні матимуть вирішальне значення", – сказав Макрон.

Зазначається, що Франція проводить міжнародну конференцію в Парижі, щоб надати термінову допомогу Україні для проходження зими. Адже російські війська завдають ударів по цивільній інфраструктурі по всій країні.

Нагадаємо, стало відомо, що окупанти завезли на АЕС реактивні системи залпового вогню "Град". В "Енергоатомі" попереджають, що цими установками окупанти можуть обстріляти міста Нікополь і Марганець. 

В ISW кажуть, що Москва робить це для того, аби послабити критику радикальних прихильників війни на тлі повідомлень про виведення військ зі станції.

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Дата публікації
Перегляди
1622
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