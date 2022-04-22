Макрон заявив, що Франція надасть Україні озброєння: протитанкові ракети Milan та САУ Caesar

Франція передасть Україні протитанкові ракети Milan і самохідні артилерійські установки Caesar.

Як зазначається, доставка озброєння Україні для зміни балансу сил є невідкладною, адже зараз триває наступ Росії на Донбас, який Росія відверто хоче захопити.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон інтерв'ю Ouest-France.

На запитання про не достатню кількість поставок зброї до України з Німеччини та Франції, Макрон каже, що "кожен відповідає за свої політичні баланси, і він не втручається в політичне життя один одного".

"Ми дуже злагоджені. Позавчора я говорив на цю тему з канцлером (Німеччини - ред.) Шольцом. Ми все ще доставляємо значне озброєння, від Мілану до Цезарів та інші види зброї. Я думаю, що ми повинні продовжувати йти цим шляхом. Але при цьому є червона лінія, яка полягає у тому, щоб не вступати у війну", — каже Макрон.

Слід зазначити, що досі Франція мовчала про зміст своєї військової допомоги Україні. Раніше деякі французькі політики казали про можливість постачання ракет Milan, а ось інформація про постачання САУ Caesar з'явилася вперше.

Як повідомляє видання, з армійських запасів Франції збираються вилучити 12 гармат для України. Однак сам Макрон про обсяги допомоги не розповів.

Зазначається також, що ці самохідні установки можуть запускати 155 мм снаряди на відстані 40 кілометрів зі швидкістю від шести до восьми пострілів за хвилину.

Читайте також: