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Макрон заявив, що контактував з Путіним після згоди Зеленського

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Макрон заявив, що контактував з Путіним після згоди Зеленського

Фото: Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він телефонував російському диктатору тільки зі згоди президента Зеленського.

Макрон зазначив, що він говорить з Путіним задля дипломатичного каналу діалогу. 

Про це 16 червня під час брифінгу в Києві сказав президент Франції Еммануель Макрон. 

"Я продовжую говорити з Путіним, бо нам потрібно мати канал діалогу з Росією. От хоча б з питань продовольчої безпеки. І якщо ми можемо отримати певні дипломатичні зрушення, ми повинні робити все, що від нас залежить. Я кожен раз це робив зі згоди президента Зеленського. Бо можливо виникне така ситуація, коли такий канал буде корисним. Бо в кінці-кінців така дискусія має відбутись. На кожен контакт з Путіним президент Зеленський давав мені згоду", - сказав Макрон. 

Нагадаємо, що Зеленський назвав найбільш ефективну зброю у війні з Росією.

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