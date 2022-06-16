Макрон заявив, що контактував з Путіним після згоди Зеленського

Макрон заявив, що контактував з Путіним після згоди Зеленського

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він телефонував російському диктатору тільки зі згоди президента Зеленського.

Макрон зазначив, що він говорить з Путіним задля дипломатичного каналу діалогу.

Про це 16 червня під час брифінгу в Києві сказав президент Франції Еммануель Макрон.

"Я продовжую говорити з Путіним, бо нам потрібно мати канал діалогу з Росією. От хоча б з питань продовольчої безпеки. І якщо ми можемо отримати певні дипломатичні зрушення, ми повинні робити все, що від нас залежить. Я кожен раз це робив зі згоди президента Зеленського. Бо можливо виникне така ситуація, коли такий канал буде корисним. Бо в кінці-кінців така дискусія має відбутись. На кожен контакт з Путіним президент Зеленський давав мені згоду", - сказав Макрон.

Нагадаємо, що Зеленський назвав найбільш ефективну зброю у війні з Росією.

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