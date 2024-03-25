Макрон заявив, що угруповання "Ісламська держава" хотіло вчинити теракти у Франції та Німеччині

За його словами, знайти винних у теракті потрібно “якомога швидше”.

Угруповання “Ісламська держава”, яка взяло на себе відповідальність за стрілянину в російському концертному залі Crocus City Hall у Підмосков’ї, здійснило кілька спроб атак на території Франції.

Про це повідомив президент Еммануель Макрон, пише Le Parisien.

Як зазначається, після подій в РФ у Франції уряд постановив підняти рівень терористичної загрози в країні до максимального. За словами Макрона, угруповання, яке вчинило стрілянину у РФ, “здійснило кілька спроб на території Франції за останні кілька місяців”.

“Причетне до теракту угруповання загрожує Франції та було причетне до кількох нещодавніх зірваних атак у кількох європейських країнах, включно з Німеччиною та Францією”, – розповіли в резиденції французького прем'єра.

Водночас Макрон наголосив, що знайти винних у теракті потрібно “якомога швидше” та продовжувати “ефективні дії проти цих груп, які планують напади в декількох країнах”, пообіцявши “посилення співпраці” з Росією в цьому питанні.

Нагадаємо, що терористів із “Крокус Сіті Хол” після тортур доправили до суду в Москві.

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