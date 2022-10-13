Макрон заявив, що Україна та Росія повинні повернутись за стіл переговорів

Макрон готовий знову поспілкуватись з Путіним.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Україна та Росія повинні повернутись за стіл переговорів, оскільки це в інтересах обох держав.

Про це пише BFM TV.

Макрон наголосив, що Путін повинен поважати територіальну цілісність України, припинити війну та сісти за стіл переговорів.

"У якийсь момент, я сподіваюся, якнайшвидше, нам доведеться повернутися за стіл переговорів. Я вважаю, що в інтересах України та Росії повернутися за стіл переговорів", - сказав Макрон.

Президент Франції додав, що якщо знадобиться, він готовий поспілкуватися з диктатором Путіним.

Макрон і війна Росії проти України

12 жовтня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про нову військову допомогу Україні. Він наголосив, що Путін повинен припинити війну проти України.

2 жовтня президент Зеленський поспілкувався з Еммануелем Макроном. Лідери держав обговорювали військову допомогу Україні та ситуацію та Запорізькій АЕС.

Також французький президент засудив рішення Росії про фейкові "референдуми" в окупованих регіонах України.

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