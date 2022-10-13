Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Макрон заявив, що Україна та Росія повинні повернутись за стіл переговорів

Дата публікації
Перегляди
1772
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Макрон заявив, що Україна та Росія повинні повернутись за стіл переговорів

Макрон готовий знову поспілкуватись з Путіним.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Україна та Росія повинні повернутись за стіл переговорів, оскільки це в інтересах обох держав. 

Про це пише BFM TV

Макрон наголосив, що Путін повинен поважати територіальну цілісність України, припинити війну та сісти за стіл переговорів. 

"У якийсь момент, я сподіваюся, якнайшвидше, нам доведеться повернутися за стіл переговорів. Я вважаю, що в інтересах України та Росії повернутися за стіл переговорів", - сказав Макрон. 

Президент Франції додав, що якщо знадобиться, він готовий поспілкуватися з диктатором Путіним. 

Макрон і війна Росії проти України 

12 жовтня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про нову військову допомогу Україні. Він наголосив, що Путін повинен припинити війну проти України. 

2 жовтня президент Зеленський поспілкувався з Еммануелем Макроном. Лідери держав обговорювали військову допомогу Україні та ситуацію та Запорізькій АЕС. 

Також французький президент засудив рішення Росії про фейкові "референдуми" в окупованих регіонах України. 

Читайте також:

Результати "Рамштайну": чи дадуть Україні нові засоби ППО

Результати "Рамштайну": чи дадуть Україні нові засоби ППО

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1772
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація