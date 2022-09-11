Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Макрон знову поспілкувався з Путіним: російський диктатор побідкався на західну зброю

Дата публікації
Перегляди
14к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Макрон знову поспілкувався з Путіним: російський диктатор побідкався на західну зброю

Фото: Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон 11 вересня поспілкувався з Володимиром Путіним.

У розмові з президентом Франції російський диктатор побідкався на західну зброю, яка нібито "шкодить цивільній інфраструктурі Донбасу". 

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди. 

За даними Кремля, Макрон та Путін обговорили ситуацію довкола Запорізької АЕС. Диктатор збрехав президенту Франції про нібито "обстріли АЕС військовими ЗСУ". Також Путін та Макрон обговорили "зерновий коридор". 

У розмові з Макроном російський диктатор також побідкався на західне озброєння, яке партнери передали України. Путін збрехав, що ця зброя "руйнує цивільну інфраструктуру Донбасу". 

Нагадаємо, після провалу на фронті у Путіна побідкалися і зажадали переговорів з Україною.

Читайте також:

Чому росіяни депортують українських дітей у Росію – Нічна варта

Чому росіяни депортують українських дітей у Росію – Нічна варта

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація