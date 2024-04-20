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Макрон зробив заяву про ППО в Україні: "Не може бути такої ж як в Ізраїлі"

Макрон зробив заяву про ППО в Україні: "Не може бути такої ж як в Ізраїлі"

Еммануель Макрон заявив про неможливість побудувати в Україні систему ППО як в Ізраїлі / Фото: Associated Press

Еммануель Макрон заявив про неможливість побудувати в Україні систему ППО, подібну до ізраїльської.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в Україні неможливо побудувати систему протиповітряної оборони, яка буде подібною тій, що функціонує в Ізраїлі, і відповідатиме вимогам країни.  

Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.

За його словами, у європейських партнерів України обмежені ресурси та можливості.

"Неможливо побудувати таку саму систему, яка відповідала б усім потребам України", - сказав президент Франції. 

Макрон також нагадав, що Ізраїль вибудовував свою систему ППО десятиліттями і вкладав в неї багато коштів. 

Нагадаємо, Шольц розповів, скільки систем ППО Patriot Україна може отримати від партнерів НАТО.

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