Макс Барських розповів, як вивозив маму з Херсону, та чому вирішив вступити до лав ЗСУ

Український співак Макс Барських від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримує українців та засуджує дії окупантів.

Виконавець розповів, що йому навіть погрожували, і рідним Макса було небезпечного після його висловлювань залишатися в Херсоні, тож співак прийняв рішення негайно їх вивезти в безпечне місце.

Барських говорить, що ого мама не хотіла їхати з міста, та він змусив її це зробити.

Макс Барських з мамою / instagram.com/max_barskih

"я тиждень збирав їх по всій країні, зокрема з Херсона. Мама не хотіла їхати, і ми вивезли її в останню мить. На щастя, мій брат тоді був у Херсоні, і я змусив його поїхати забрати її. Вони виїхали в досить небезпечний момент – Херсон ще не був окупований, але росіяни зайшли туди вже за кілька днів. Після всіх моїх висловлювань в Instagram моїм рідним було небезпечно перебувати в Херсоні. В Інтернет злили мій телефон, мою херсонську прописку, мені погрожували", - зізнався співак в інтерв'ю vogue.ua.

До слова, Макс допомагає не лише словом, а й ділом. Виконавець на початку квітня вступив до лав ЗСУ та вирушив на навчання. За словами артиста, так він відчуває себе корисним.

Макс Барських / instagram.com/max_barskih

"Коли я був наодинці, я розумів, що мені некомфортно – і що я можу більше. Я просто місця собі не знаходив. Так, можна допомагати дистанційно, але цього не досить. Тому я вирішив доєднатися до ЗСУ – і тепер я у складі батальйону під Києвом. Поки, зрозуміло, записаний як резервіст, бо в мене немає військового досвіду. Мене призначили відповідальним за постачання. Вірю, що можу бути корисним у пошуках допомоги", - додав співак.

Барський зізнається, що хоч йому й страшно, але інакше він не міг вчинити.

Макс Барських / instagram.com/max_barskih

"Одна з головних причин, чому я вступив до ЗСУ – це бажання підтримати як бійців, так і кожного, хто ніколи не був пов'язаний з військовою справою, але хоче захищати свою країну і зараз відчуває страх. Я теж боявся, і зараз боюсь, звісно. Але коли я перебуваю на навчаннях, у батальйоні, то відчуваю єдність, і стає легше. Я вірю, що разом ми непереможні. Ну й мені особисто легше, коли я фізично присутній там, де можу бути корисним. Я інакше не можу. Це мій дім, моє минуле, майбутнє. Це мої близькі. І коли хтось приходить і хоче забрати це, для мене він автоматично стає ворогом", - поділився Барських.

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