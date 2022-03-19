Макс Барських висміяв "свято" анексії Криму в Москві: "Вихваляйте свою ганебну армію"

На "святковий" концерт прийшло понад 200 тисяч росіян.

У Москві 18 березня росіяни із розмахом відсвяткували річницю незаконної окупації Криму, поки в Україні їхні військові сотнями вбивають невинних людей та знищують міста.

На "святковий" концерт на стадіон "Лужники" прийшло понад 200 тисяч росіян. Це не міг пропустити повз очі співак Макс Барських. Виконацеь засуджує жителів РФ, які прийшли на концерт, тоді як в Україні гинуть невинні люди.

"Дуже складно підібрати слова. У "Лужниках" влаштували концерт, поки тривають обстріли українських міст, людей та дітей російськими солдатами. У мене просто не вкладається у голові, як можна бути настільки нелюдяними?" - написав артист.

Макс Барських назвав росіян рабами. На безглуздий концерт їх прийшло в рази більше, аніж на мітинги.

"Порівняти скільки людей зібралося на стадіоні та скільки виходило на мітинги. Цим все сказано! Раби залишаться рабами. Вихваляйте свою ганебну армію та честь! Фашисти - це м'яке слово, яке можна підібрати. Ця нація для мене мертва – назавжди!" - написав Барських.

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