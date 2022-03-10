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Макс Барських, заявив, що не поверне росіянам гроші за скасовані концерти

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Макс Барських, заявив, що не поверне росіянам гроші за скасовані концерти

instagram.com/max_barskih

Співак віддасть кошти на гуманітарну допомогу українцям.

Український співак Макс Барських, який раніше гастролював Росією, скасував усі виступи у країні-агресорці.

Ба більше, знаменитість у своєму відеозверненні заявив, що "територія РФ викреслюється з його географії". Зазвичай, якщо зірки скасовують свої шоу – вони повертають фанатам гроші за квитки. Втім, у зв'язку із кривавою війною Макс вирішив цього не робити. У відповідь на коментар користувачки під одним із дописів Барських заявив, що віддасть ці гроші на гуманітарну допомогу українцям.

"Х*й! Вони йдуть на гуманітарну допомогу Україні!" – зазначив зірка.

© instagram.com/max_barskih
instagram.com/max_barskih

Нагадаємо, Потап і Макс Барських почали отримувати погрози від росіян. Репер опублікував скриншот, де показав повідомлення.

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