Макс Барських, заявив, що не поверне росіянам гроші за скасовані концерти

Макс Барських, заявив, що не поверне росіянам гроші за скасовані концерти

Співак віддасть кошти на гуманітарну допомогу українцям.

Український співак Макс Барських, який раніше гастролював Росією, скасував усі виступи у країні-агресорці.

Ба більше, знаменитість у своєму відеозверненні заявив, що "територія РФ викреслюється з його географії". Зазвичай, якщо зірки скасовують свої шоу – вони повертають фанатам гроші за квитки. Втім, у зв'язку із кривавою війною Макс вирішив цього не робити. У відповідь на коментар користувачки під одним із дописів Барських заявив, що віддасть ці гроші на гуманітарну допомогу українцям.

"Х*й! Вони йдуть на гуманітарну допомогу Україні!" – зазначив зірка.

instagram.com/max_barskih

Нагадаємо, Потап і Макс Барських почали отримувати погрози від росіян. Репер опублікував скриншот, де показав повідомлення.

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