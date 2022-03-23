Макс Чмерковський розповів, з ким з відомих одеситів підтримує зв'язок та як допомагає українцям

Макс Чмерковський розповів, з ким з відомих одеситів підтримує зв'язок та як допомагає українцям

За чотири тижні благодійний фонд танцюриста зібрав близько 70 тонн гуманітарної допомоги.

Всесвітньо відомий хореограф та суддя проєкту "Танці з зірками" Макс Чмерковський сьогодні, 23 березня, доєднався до ефіру "Сніданок.Онлайн".

У перші дні війни Макс був в Києві. Він довго вагався, чи треба покидати Україну, проте вирішив вирушити потягом до Польщі, а звідти – до США, де наразі живе його родина. Хореограф активно працював на інформаційному фронті, дав багато інтерв'ю міжнародним ЗМІ, та залишатися осторонь Чмерковський не зміг і, побачившись з родиною, вирушив нараз до Польщі, де займається волонтерством. Фонд, який організувала сім'я Макса, називається "Баранова 27" - саме за цією адресою родина танцюриста жила в Одесі до еміграції.

"У Польщі я займаюсь саме логістикою, щоб все, що ми збираємо в Америці, доставлялось куди потрібно… У США щоденно приходить приблизно 90 людей волонтерів, яких ми не знаємо, вони просто приходять і допомагають. За 4 тижні наша організація "Баранова 27" зібрала близько 70 тонн гуманітарної допомоги. Багато чого вже прибуло до Львова. Ми хочемо налаштувати, щоб ця допомога надійшла у Київ, Харків, Миколаїв", - поділився Чмерковський.

Хореограф Макс Чмерковський розповів, як для нього почалась війна, і свій фонд гуманітарної допомоги

За його словами, увесь цивілізований світ розуміє, що відбувається в Україні. Він особисто це порівнює з ситуацією у школі, коли великий хлопець б'є маленького, а інші стоять у коридорі і думають, що робити. Макс вважає: у такому випадку треба заступитися, що і має зробити суспільство. Наразі хореограф активно спілкується з іншими колегами, які боронять Україну від ворога та підтримує їх.

"Я дуже переживаю за Данієля Салема, він також одесит, переживаю і за Дмитра Дікусара, і за Антона Нестерка та за усіх хлопців, з якими я познайомився зовсім в іншому світі, танцювальному. Сьогодні вони надсилають фото з автоматами, мають зовсім інакший вигляд, я їх звик бачити з усмішками і у настрої "ча-ча-ча", - розповів танцюрист.

Підтримка України у всьому світі продовжується. 27 березня о 18:30 за київським часом відбудеться міжнародний благодійний концерт-телемарафон Save Ukraine — #StopWar, який транслюватимуть у 20 країнах світу. Марафон націлений на збір коштів для допомоги Україні. У ньому візьмуть участь багато українських та світових зірок, серед яких і фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

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