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Максимальна мілітаризація: Данілов назвав кількість військових, які захищають Україну від Росії 

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Максимальна мілітаризація: Данілов назвав кількість військових, які захищають Україну від Росії 

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

В Україні близько мільйона людей вступили до Сил оборони, щоб воювати проти російських окупантів.

Українські захисники уже або виконують бойові завдання, або проходять військові навчання. 

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. 

"Щодо так званих цілей росії. За 4 місяці замість демілітаризації відбулась максимальна мілітаризація. Україна ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО. Відбувається постійне накопичення й насичення Сил оборони західною зброєю та технологіями. Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід. "План путіна" йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість. Дякуємо партнерам!", - написав Данілов. 

Нагадаємо, ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу Долини та Спірного.

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