Максимальне захоплення території до зими: що в росіян далі за планом – Світан відповів

За заявою головкома ЗСУ Олександра Сирського, триває найбільший наступ на фронті від початку повномасштабного вторгнення, а кількість сил РФ, порівняно із 2022 роком, збільшилась утричі. Так вони намагаються завершити наступальну операцію до зими.

Нагадав заяву Олександра Сирського, а також розповів про плани росіян полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, пише "24 Каналі".

Світан зазначив, що росіяни намагаються використати останні сухі осінні тижні для максимального захоплення української території. А далі в них за планом – спроба зупинити бойові дії. Вони розуміють, що навіть виконавши оперативні завдання, їхні війська перебуватимуть у гірших умовах, ніж ЗСУ взимку.

"Навіть на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році їх було не більше, ніж 200 тисяч. Це угруповання ще й наступає на меншій території. Заходили на ширину 2500 км лінії бойового зіткнення. Зараз вона становить приблизно 1000 км", – зауважив Світан.

Щодо ситуації на Курщині, росіяни там перебувають у напівоточенні, в оперативному географічному котлі, адже з тилу їх закриває річка Сейм і за сприятливих умов вони можуть бути скинуті в неї.

"Росіяни все одно полізли в цей котел, бо хтось їм намалював план подолання української оборони. Однак там оборони немає. Це рейдова атака в режимі маневрових боїв. Це постійний рух механізованих підрозділів з хорошим управлінням і бойовим запасом. Є інформація, що нам передадуть декілька десятків БМП Striker, які будуть перекинуті сюди", – пояснив льотчик-інструктор.

Нагадаємо, за заявою військового Миколи Зінько, війну в Україні виграє той, хто збереже власну армію.

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Тим часом експерт оцінив, коли РФ може піти на Дніпро. Він вважає, що росіяни хочуть захопити місто.

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