Максимум проблем для окупантів: в ОК "Південь" пояснили важливість ударів по командних пунктах ворога

На сьогодні пріоритетна ціль для ЗСУ – влучання у командні пункти російських окупантів. Адже без досвідчених верхівок шанси ворога на фіаско зростають.

Тож українські захисники намагаються не просто нищити російських окупантів, а й створювати їм максимальну кількість проблем через втрату командування.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у прямому ефірі спільного інформаційного марафону "Єдині новини" на українських телеканалах.

Вона зауважила, що з командних центрів починається підготовка до будь-яких дій. Тож якщо ліквідувати такий центр – ворог дезорієнтований та починає панікувати.

"Це той момент (влучання у командні пункти – ред.), який допомагає і деморалізувати ворога, і розгубити по всіх позиціях, змушує його переформатовувати свої дії, на що потрібно витрачати дорогоцінний час, який вони намагалися використати для підтягування резервів", – пояснила Гуменюк.

Він також зазначила, що в контрольно-спостережних пунктах скупчується командування ворожого війська. В один із таких пунктів цього тижня вдалося поцілити українським артилеристам.

Нагадаємо, за даними ГУР Міноборони, наразі українські військові готуються до контрнаступу, а загарбники посилюють свої позиції, готуючись до оборони.

Російський ворог зосередив штурмові зусилля на Донеччині

Читайте також: