Максимум росіян: у розвідці розповіли, на скільки масованих ударів у РФ вистачить ще ракет

Російська армія має дефіцит, насамперед, балістичних ракет "Іскандер", а також крилатих ракет Х-101, Х-555 та "Калібрів". На озброєнні в окупантів залишилося крилатих ракет на 2-3 потужних масованих ударів по Україні.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

"Дефіцит сьогодні є у росіян. Він пов'язаний насамперед із балістичними ракетами "Іскандер". Як бачимо, давно вони застосовували цей вид озброєння. Йдеться, саме про балістику і наближаються вони до закінчення запаси "Калібрів". Значно зменшуються крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х-555. І наші підрахунки дуже прості. Максимум, на що здатна Росія - це два-три такі потужні завдання ударів, як от ми спостерігали за останній час", - сказав Скібіцький.

Представник Головного управління розвідки Міноборони додав, що у Росії продовжується виробництво ракет, хоч і дещо зменшилося.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що в Росії уже недостатня кількість ракет. Єдине, що у них залишається - це С-300, які використовуються для ударів на відстані 200-300 км.

За даними речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія відновлює та поновлює парк авіаційної техніки.

У новорічну ніч, 1 січня, РФ також атакувала міста України.

Над Україною у новорічну ніч було знищено 45 ударних БПЛА.

Потужний удар припав на Київ та Київщину.

Уламки збитого ворожого дрона впали у Києві на спортивному майданчику, де грають діти. На ворожому безпілотнику окупанти залишили цинічний напис "з Новим роком".

Крім того, на коліях відкритої ділянки "червоної" лінії метро зранку 1 січня було виявлені сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети.

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