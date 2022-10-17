Маленька Аліса знову з мамою: з полону повернули військову медикиню, яку в Маріуполі розлучили з донькою

З російського полону у понеділок, 17 жовтня, повернули військову медикиню Вікторію Обідіну, яка була на "Азовсталі" у Маріуполі. Жінку російські окупанти розлучили з 4-річною донькою.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Вікторію Обідну розлучили із 4-річною Алісою в травні у Маріуполі. Тоді жінку відправили до фільтраційного табору в фейковій "ДНР", а дитина поїхала із родичами до Запоріжжя.

Зараз 4-річній Алісі знову повернули матір.

Історія військової медикині та її 4-річної доньки Аліси

Під час евакуації з "Азовсталі" окупанти розлучили 4-річну Алісу з мамою. За інформацією "Азову", мама дитини залишилася у фільтраційному таборі на території так званої "ДНР". Дівчинку тоді передали її бабусі, яка приїхала з Польщі.

Відео з Алісою з бункера "Азовсталі" вперше опублікували 17 квітня. Тоді повідомлялося, що Аліса — донька військової медикині з Маріуполя.

У понеділок, 17 жовтня, вдалося провести черговий масштабний обмін полоненими. З російської неволі звільнили 108 жінок. Серед яких виявилась і мати Аліси.

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