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Маленька Аліса знову з мамою: з полону повернули військову медикиню, яку в Маріуполі розлучили з донькою

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Маленька Аліса знову з мамою: з полону повернули військову медикиню, яку в Маріуполі розлучили з донькою

Матір дівчинки окупанти відправили до фільтраційного табору.

З російського полону у понеділок, 17 жовтня, повернули військову медикиню Вікторію Обідіну, яка була на "Азовсталі" у Маріуполі. Жінку російські окупанти розлучили з 4-річною донькою. 

Про це повідомляє "Укрінформ". 

Вікторію Обідну розлучили із 4-річною Алісою в травні у Маріуполі. Тоді жінку відправили до фільтраційного табору в фейковій "ДНР", а дитина поїхала із родичами до Запоріжжя. 

Зараз 4-річній Алісі знову повернули матір. 

Історія військової медикині та її 4-річної доньки Аліси

Під час евакуації з "Азовсталі" окупанти розлучили 4-річну Алісу з мамою. За інформацією "Азову", мама дитини залишилася у фільтраційному таборі на території так званої "ДНР". Дівчинку тоді передали її бабусі, яка приїхала з Польщі. 

Відео з Алісою з бункера "Азовсталі" вперше опублікували 17 квітня. Тоді повідомлялося, що Аліса — донька військової медикині з Маріуполя.

У понеділок, 17 жовтня, вдалося провести черговий масштабний обмін полоненими. З російської неволі звільнили 108 жінок. Серед яких виявилась і мати Аліси. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1458
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